Fındık ihracatının üçte biri Trabzon'dan

Sezonun ilk 10 ayında gerçekleşen fındık ihracatında önceki sezona göre miktarda yüzde 22 oranında artış yaşanırken, elde edilen döviz gelirinde yaşanan artış oranı yüzde 3 oldu. Toplam 127 ülkeye gerçekleştirilen fındık ihracatında en büyük payı geleneksel ihraç pazarları olan Avrupa ülkeleri aldı.

2021/2022 fındık ihraç sezonunun ilk 10 ayında Trabzon ilinden ise 103 bin 77 ton fındık ihraç edilerek karşılığında 562 milyon 223 bin 962 dolar döviz girdisi sağlandı. 10 aylık sezonda Trabzon'dan gerçekleştirilen fındık ihracatında miktarda yüzde 20 artış yaşanırken değer tutarda yüzde 9 oranında düşüş yaşandı. Sezonun ilk 10 ayında toplam fındık ihracatının üçte birine tekabül eden yüzde 34'lük kısmı Trabzon'dan gerçekleşti ve Trabzon fındık ihracatındaki birinciliğini sürdürdü.

Sezonun 10 ayında Trabzon'dan 61 farklı ülkeye fındık ihraç edilirken, en çok ihracat yapılan ülkeler sırasıyla İtalya, Almanya, Polonya Fransa ve Çin Halk Cumhuriyeti oldu.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, ihraç sezonunun bitimine kalan 2 aylık dönemde fındık ihracatımızın sezonun tamamını artışla kapatacağından ümitli olduklarını belirterek, ihracatta miktar olarak da değer olarak da hedeflenen rakamlara ulaşılacağını söyledi. Cirav, tüm dünya pazarlarında olduğu gibi ülkemizde de maliyet baskısı ve bunun sonucunda oluşan yüksek enflasyon baskısı altında zor bir dönemin içinden geçtiklerini, yaşanan bu olumsuz ortamın arz ve talepte oluşturduğu daralma ortamında dahi fındık ihracatının çok önemli bir başarı gösterdiğini, ancak üretim maliyetlerinde ve özellikle enerji maliyetlerindeki yüksek artışların ihracatçı firmaları zorladığını dile getirdi.

Benzer şekilde girdi maliyetlerinde yaşanan yüksek fiyat artışlarının üretici tarafında da sorunlara yol açtığını ve bu durum karşısında da üreticinin artan yüksek oranlı maliyetler nedeniyle üretim ve hasat süreçlerinde zorluklarla karşılaştığını vurgulayan Cirav, “Bu durum dikkate alınarak üreticinin bu yüksek maliyetler nedeniyle üretim ve hasat aşamalarında desteklenmesi gerekiyor. Bunun yanında ürünü değere dönüştüren ihracatçı kesiminin de hem üretim maliyetleri aşamalarında hem de finansman imkanlarına erişim aşamalarında desteklenmesin gerekiyor. Fındık hasadının başlamasına 1 aylık bir süre kaldı. Bu yılki rekoltenin mevcut hava şartları dikkate alınarak çok iyi olması bekleniyor. Fındık fiyatlarının beklentiler paralelinde hasat öncesinden açıklanması ve fındık tarımındaki tüm aktörlerin beklentileri ile örtüşen ve içinde bulunduğumuz olumsuz ortamın da etkilerini bertaraf edecek bir fiyat açıklanması ile Karadeniz Bölgesinin en büyük ekonomik girdisini sağlayan fındığın ülke ekonomisine çok daha üst düzeyde katkı sağlamış olacak” ifadelerini kullandı.