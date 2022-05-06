Fındık üreticileri bilgilendiriliyor

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti çerçevesinde tarım danışmanları tarafından fındık üreticilerinin yüz yüze bilgilendirildiğini kaydetti. Karan yaptığı açıklamada, ”Tarım danışmanları tarafından üreticilere mayıs ayı içerisinde fındık tarımında yapılması gereken faaliyetler anlatılıyor. Mayıs ayında fındık bahçelerinde zararlı böcek ve külleme hastalığına karşı ilaçlama ile yabani otlarla mücadele yapılması gerekiyor. Meyveler mercimek iriliğini alınca fındık kurdu ve fındık yeşil kokarcasına karşı etkili ilaçlar kullanılarak, ilaçlı mücadele yapılmalıdır. Ayrıca yabancı ot mücadelesine başlanabilir. Mayıs ayı ortasından itibaren önerilen azotlu gübrenin ikinci yarısı kullanılabilir. Kök sürgünü temizliği yapılabilir. Fındık teke böceğine karşı mücadele zamanı da bu aydır. Bahçeye verilecek gübreler toprak ve yaprak analiz sonucuna göre hangi çeşit ve ne miktarda verileceği bilinerek uygulanmalıdır. Tüm ilaçlamalar zararlı tespit edilip belirli bir yoğunluğa ulaştıktan sonra yapılmalıdır” dedi.

Ahmet Bilge