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Finike'de makilik alanda yangın

Finike'de makilik alanda yangın
Finike'de makilik alanda yangın

Antalya’nın Finike ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yangın, Finike ilçesine bağlı Yuvalı Mahallesi, Finike-Elmalı karayolunun 12. kilometresindeki dağlık alanda saat 19.00 sıralarında çıktı. Yangının çıkma nedeni henüz belirlenemezken, Kumluca, Finike ve Büyükşehir Belediyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri seferber oldu. Yangın, rüzgarın etkisiyle dağlık alanda bir anda yayılırken, alevlere havadan 2 helikopter de müdahalede bulunuyor. 

Yerleşim bölgelerini şu anlık tehdit etmeyen yangında can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenilirken, bayram yolculuğu için bölgeden araçlarıyla geçen vatandaşlar da çalışmaları merakla izliyor.  

Ali Karataç

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