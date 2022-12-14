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Finike'de sel sularının yıktığı evden kurtarılan çocukların babası: 'Allah, devletten razı olsun'

Finike'de sel sularının yıktığı evden kurtarılan çocukların babası: 'Allah, devletten razı olsun'
Finike'de sel sularının yıktığı evden kurtarılan çocukların babası: 'Allah, devletten razı olsun'

Antalya'nın Finike ilçesinde geçtiğimiz gün yaşanan sel felaketinde, suların yıktığı evden kurtarılan Suriye uyruklu 4 çocuğun babası konuştu. Baba Necmeddin Cezeri, "Allah, devletten razı olsun. Mal mülk gitsin, önemli değil. Bu dünyada çocuklar yanımda olsun, başka bir şey istemem” dedi.

Finike’de sel sularının yıktığı evden kurtarılan çocukların babası: 'Allah, devletten razı olsun' - Tıkla İzle

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde etkisini artıran yağmurun sele dönmesi sonucu birçok ev, sera ve iş yeri sulara teslim olmuştu. Finike'de de taşan sular bir Suriyeli ailenin evine girmiş ve o sırada evde bulunan Muhammed Emir Cezeri (4), Zuhey Cezeri (7), Halit Cezeri (9), Melek Cezeri (3) ve Rim Ibrahim (27) isimli çocuklar; vatandaşlar ve ekipler tarafından kurtarılarak Finike Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Tedavileri yapılan çocuklar gözetim altında tutulurken, çocukların babası Necmeddin Cezeri, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuştu.

"Çocuklarımın birinin eli kırık, diğerinin de yüzünde yaralanma var"

Sel anında evde olmadığını aktaran baba Cezeri, “Bana haber verdiklerinde hemen geldim. Çocuklarım hastanede perişan haldelerdi. Ne konuşsam bilemiyorum. Duruma üzüldüm ama Allah'tan geldi, buna da şükür. Çocuklarımdan birisinin eli kırık, diğerinin de yüzünde yaralanma var” diye konuştu.

Ahmet Serdar Eser-Fadıl Kösedağ

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