Finike'de sel sularının yıktığı evden kurtarılan çocukların babası: 'Allah, devletten razı olsun'

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde etkisini artıran yağmurun sele dönmesi sonucu birçok ev, sera ve iş yeri sulara teslim olmuştu. Finike'de de taşan sular bir Suriyeli ailenin evine girmiş ve o sırada evde bulunan Muhammed Emir Cezeri (4), Zuhey Cezeri (7), Halit Cezeri (9), Melek Cezeri (3) ve Rim Ibrahim (27) isimli çocuklar; vatandaşlar ve ekipler tarafından kurtarılarak Finike Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Tedavileri yapılan çocuklar gözetim altında tutulurken, çocukların babası Necmeddin Cezeri, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuştu.

"Çocuklarımın birinin eli kırık, diğerinin de yüzünde yaralanma var"

Sel anında evde olmadığını aktaran baba Cezeri, “Bana haber verdiklerinde hemen geldim. Çocuklarım hastanede perişan haldelerdi. Ne konuşsam bilemiyorum. Duruma üzüldüm ama Allah'tan geldi, buna da şükür. Çocuklarımdan birisinin eli kırık, diğerinin de yüzünde yaralanma var” diye konuştu.

Ahmet Serdar Eser-Fadıl Kösedağ

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