Finlandiya, 2019'dan bu yana Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı



Türkiye'nin NATO üyeliği için İsveç ve Finlandiya'dan talep ettiği şartlardan biri olan silah ambargosunun kaldırılması konusunda İsveç'in ardında Finlandiya'da adım attı. Finlandiya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2019'dan bu yana Türkiye'ye uygulanan “askeri teçhizat ihracatı ambargosunu" kaldırıldığı duyurularak, Türkiye'ye silah satışı için lisans verildiği duyuruldu.

Savunma Bakanlığının Özel Danışmanı Riikka Pitkanen basına yaptığı açıklamada, ihracat lisansının zırh için kullanılacak çeliğin Türk şirketine satılması ile ilgili olduğunu belirterek, “Ekim 2019'dan bu yana Türkiye'ye ticari ihracat lisansı verilmedi" dedi.

Finlandiya, Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonu nedeniyle Ekim 2019'da Türkiye'ye askeri ihracat için yeni lisansları askıya almıştı. Geçtiğimiz sene eylül ayında ise İsveç, Türkiye'ye askeri ihracat yasağını kaldırmıştı.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı konusunda Türkiye ile yürüttüğü müzakereler, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakarak düzenlediği provokatif eylem ve terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının düzenlediği Türkiye karşıtı protestoların ardından çıkmaza girdi.

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