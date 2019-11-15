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Finlandiya 30 yıl aradan sonra Bağdat Büyükelçiliğini açtı

Finlandiya 30 yıl aradan sonra Bağdat Büyükelçiliğini açtı
Finlandiya 30 yıl aradan sonra Bağdat Büyükelçiliğini açtı

Finlandiya yaklaşık 30 yıldır kapalı olan Irak Büyükelçiliğini yeniden açtığını bildirdi.

Irak'ın başkenti Bağdat olmak üzere ülkede uzun süredir devam eden hükümet karşıtı protestolar devam ederken Finlandiya, yaklaşık 30 yıldır kapalı olan Irak Büyükelçiliğini yeniden açtı.

Irak'ın Finlandiya Büyükelçisi olarak göreve getirilen Vesa Hakkinen, büyükelçiliğin yeniden açılmasının iki ülke arasındaki ticari ilişkiler açısından büyük bir önem taşıdığını belirtti.

Hakkinen, 4 kişilik diplomat ekibinin İsveç Büyükelçiliğinin de bulunduğu binada yer alacağını ifade etti. Finlandiya'nın Bağdat Büyükelçiliği 1991 yılındaki Körfez Savaşı öncesi Irak'tan çekilmişti.

Abdulkadir Hacıoğlu

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