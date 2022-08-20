Finlandiya Başbakanı Marin, uyuşturucu testi yaptırdı

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, arkadaşlarıyla partide şarkı söyleyip dans ettiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından eleştiri oklarının hedefi oldu. Muhalif milletvekillerinin uyuşturucu testinden geçmesi gerektiğini söylediği Başbakan Marin'den yeni bir açıklama geldi. Marin gerçekleştirdiği basın toplantısında endişeleri gidermek için önlem olarak uyuşturucu testi yaptırdığını ve sonuçların önümüzdeki hafta çıkacağını duyurdu.

Uyuşturucu kullanmadığını bir kez daha dile getiren Marin, "Yasa dışı hiçbir şey yapmadım. Genç yaşlarımda bile herhangi bir uyuşturucu kullanmadım" ifadelerini kullandı. Aralık 2019'dan bu yana iktidarda olan Marin'in gerekirse ani karar alıp alamayacağının sorgulanmasına yönelik Marin, "Gecenin bir yarısı ani bir durum yaşandığını bir kez bile hatırlamıyorum. Parti yaptığım günlerde planlı bir toplantı yoktu" diye konuştu. Marin, dans ettiği anların kaydedildiğini bildiğini, ancak görüntülerin kamuoyuna servis edilmesinden dolayı üzgün olduğunu söyleyerek, "İnsanların boş zaman ve çalışma zamanının ayrılabileceğini anladığına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Elbisesiyle de gündem olmuştu

Marin, geçtiğimiz günlerde de katıldığı festivalde giydiği göz alıcı payetli elbisesiyle gündeme gelmişti. Marin'in elbisesinin ikinci el ve yalnızca 8 euro olduğu belirtilmişti. Daha önce de kıyafetleriyle gündem olan Marin, Temmuz ayı başlarında katıldığı bir rock festivalinde deri ceketi ve yırtık şortuyla manşetlerde yer almıştı.

34 yaşındaki başbakan olmuştu

2019 yılında 34 yaşındayken başbakanlık koltuğuna oturan Marin, ülke tarihindeki en genç başbakan oldu.