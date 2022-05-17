İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto:'Türkiye ile sorunu yapıcı müzakerelerle çözeceğimize eminim'

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto:'Türkiye ile sorunu yapıcı müzakerelerle çözeceğimize eminim'
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto:'Türkiye ile sorunu yapıcı müzakerelerle çözeceğimize eminim'

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto NATO üyeliği konusunda Türkiye ile çıkan anlaşmazlığa ilişkin, “Sorunu yapıcı müzakerelerle çözeceğimize eminim” dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, bugün Stockholm'de İsveç parlamentosuna hitap etti. Niinisto, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkmasına ilişkin, “Sorunu yapıcı müzakerelerle çözeceğimize eminim” dedi. Türkiye ve Finlandiya arasında sorunların arttığını kaydeden Niinisto, “Bu, görüşmelerimize devam etmemiz anlamına geliyor. İyimserim” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada, “İsveç terör örgütlerinin zaten kuluçka merkezi, parlamentolarında teröristleri getirip orada bunları konuşturtuyorlar, özel davetler çıkartıyorlar. Hatta PKK yanlısı teröristler var parlamentolarında. Biz bunların neyine güveneceğiz? Pazartesi günü Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler, kusura bakmasınlar, yorulmasınlar” ifadelerini kullanmıştı.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde bugün, NATO'ya üyelik başvurusunu imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, başvurunun bu hafta Finlandiya ile birlikte NATO'ya teslim edileceğini söylemişti.

İLGİLİ HABER
İsveç Dışişleri Bakanı Linde: NATOya üyelik başvurusunu bu hafta yapacağız İsveç Dışişleri Bakanı Linde: 'NATO’ya üyelik başvurusunu bu hafta yapacağız'
İLGİLİ HABER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “NATOya girmelerine biz evet demeyiz&quot; Cumhurbaşkanı Erdoğan: “NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz"
İLGİLİ HABER
Rusya: İsveç ve Finlandiyanın NATO girişimleri büyük bir hata Rusya: 'İsveç ve Finlandiya'nın NATO girişimleri büyük bir hata'
İLGİLİ HABER
NATO ve ABDden Türkiye açıklaması NATO ve ABD'den Türkiye açıklaması
İLGİLİ HABER
Çavuşoğlu: NATOya üye olacak ülkeler, PKK-YPGye destek vermemeli Çavuşoğlu: 'NATO'ya üye olacak ülkeler, PKK-YPG'ye destek vermemeli'

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.