Finlandiya Devlet Başkanı açıkladı: 'NATO üyeliği için resmen başvuracağız'

Almanya'nın başkenti Berlin'de NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı 2'nci gününde devam ederken, Finlandiya NATO üyeliğine başvuracağını duyurdu. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö yaptığı açıklamada, "Bugün burada işlevsel şehirlere ve demokrasiye dikkat çekmek istiyorum. Sıradan insanlar kendi fikirleriyle, siyasi partilerle, hükümet meclisiyle demokrasinin ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Bunun sonucu olarak bugün tarihi bir gündeyiz. Finlandiya'nın güvenliğini en üst düzeye çıkaracağız" şeklinde konuştu.

“NATO ile yakın temas halindeyiz”

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün hükümet ve Cumhurbaşkanı arasında iyi bir işbirliğiyle önemli bir karara ulaştık. Parlamentonun önümüzdeki günlerde NATO üyeliğine başvuru kararını onaylayacağını umuyoruz. Cumhurbaşkanı ile NATO üyesi devletler ve NATO'nun kendisi ile yakın bir temas halindeyiz. Şimdiye kadar aldığımız destek için teşekkür etmek istiyorum. Finlandiya'da önümüzde hala parlamenter bir süreç var, ancak parlamentonun bu tarihi kararı, kararlılık ve sorumlulukla tartışacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Berlin'den Finlandiya ve İsveç'e destek

Berlin'deki NATO Dışişleri Bakanları Gayri resmi Toplantısı sırasında bakanlar, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine başvurusunu desteklediklerini ifade etti. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Finlandiya ve İsveç, NATO'ya katılmak için başvuruda bulunursa Birleşik Krallık bunu güçlü bir şekilde desteklemektedir" dedi.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana ise, "Bu ülkeler NATO'ya üyelik için başvurmaya karar verirse, onları memnuniyetle karşılayabileceğimizden, uzlaşma için tüm koşulların yerine getirilebileceğinden eminim" şeklinde konuştu.

'Erdoğan ile yeni bir görüşme yapmaya hazırım'

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmadığı açıklamalarından sonra bu sözlere şaşırdığını belirtti. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ile Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvuracağını bir basın toplantısı sırasında duyuran Niinistö'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının Finlandiya için endişe oluşturup oluşturmadığı soruldu.

Niinistö yaptığı açıklamada, "Açıkçası bu beni şaşırttı çünkü yaklaşık bir ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yaptım. Ve aslında, NATO üyeliğine başvurumuzu olumlu olarak değerlendireceğini söyledi. Kendisine teşekkür ettim. Ancak bunlar dün duyduklarımızdan farklıydı. Bence şu anda ihtiyacımız olan şey, net bir cevap. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gündeme gelen sorunlar hakkında yeni bir görüşme yapmaya hazırım" şeklinde konuştu.

“Sürecin hızlı olmasını sağlamaya çalışacağız”

Başbakan Marin ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Onay sürecinin mümkün olduğu kadar kısa ve sorunsuz geçmesini umuyoruz. Bu nedenle, pek çok NATO üyesi ülkeyle, bahar aylarında sürecimizi ve NATO'ya katılma yeteneklerimizi tartıştık. Bu yüzden, önümüzdeki birkaç ay içinde bu sürecin mümkün olduğunca sorunsuz ve hızlı olmasını sağlamaya çalışacağız. Finlandiya'nın veya İsveç'in NATO üyeliği konusunda herhangi bir sorun olacağına dair NATO'dan herhangi bir belirti görmedik. NATO ile zaten bağlantılı olan tüm yeteneklere sahibiz. Ve biz NATO'nun yakın ortağıyız. Ancak bazı sorulara ilişkin belirli açıklamalar gördük. Bu tartışmaları ülkelerle ve bakanlarla yapmamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer liderlerle de çok sakin bir şekilde her konuyu tartışıyoruz ama sorun çıkacağını sanmıyorum" dedi.

Aylin Albayrak

