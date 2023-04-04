Finlandiya NATO'nun 31. üyesi oldu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İkimiz de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok kez görüştük İsveç'in üyelik sürecini üçlü mekanizmanın çalıştırılması konusunda mutabık kaldık. Bunun sonrasında ilerlemeye devam etmek gerek. İsveç'in üyelik süreci devam etmektedir. İsveç'in de vermiş olduğunu sözleri tutması gerekiyor. İsveç'in de en kısa sürede katılmasını umuyoruz''

Bakan Çavuşoğlu: "Finlandiya'nın NATO'ya katılım onay belgesini ABD'ye teslim ettik"

Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Brüksel'de görüştü. Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanı ile ilişkilerimizi ele aldık. Finlandiya'nın NATO'ya katılım onay belgesini, #NATO Kurucu Antlaşması uyarınca üyelik belgelerini saklayan ABD'ye teslim ettik" açıklamasında bulundu.

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