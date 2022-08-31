İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Finlandiya'da hava örneklerinde radyoaktivite tespit edildi

Finlandiya'da hava örneklerinde radyoaktivite tespit edildi
Finlandiya'da hava örneklerinde radyoaktivite tespit edildi

Finlandiya'nın Kotka kentinden alınan hava örneklerinde radyoaktive bulunduğu açıklandı.

Finlandiya'nın güneydoğusundaki Kotka kentinden alınan hava örneklerinde az miktarda radyoaktif izotiplerin bulunduğu bildirildi. Finlandiya Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Kurumu (STUK) tarafından yapılan açıklamada, "İnsan ve çevre sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde, yoğunluğu düşük olan radyoaktivite gözlemledik. Havada az miktarda zirkonyum ve niyobyum tespit edildi" denildi. STUK ayrıca, "normal" olarak nitelendirilen radyoaktivite nedeniyle herhangi bir soruşturma başlatılmayacağını bildirdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.