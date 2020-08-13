Finlandiya'da korona virüs tedbirleri artırıldı

Finlandiya hükumeti, tüm dünyada 20 milyon kişiye bulaşan, yaklaşık 750 bin kişinin hayatına mal olan korona virüs pandemisini önlemek amacıyla bir dizi ek önlem aldığını açıkladı.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve Ulusal Sağlık ve Refah Enstitüsü (THL) Sağlık Güvenliği Dairesi Başkanı Mika Salminen ile beraber gerçekleştirdiği basın toplantısında, son 2 haftada ülkede belirgin bir şekilde vak'a artışlarının olduğunu ve ek önlemlerin alınması gerektiğini açıkladı. Marin, havayolu ile yurt dışından gelen yolcuların, kırmızı ile kategorize edilen ülkelerden gelenlerin mecburi olarak 14 gün karantinada kalacaklarını, herhangi bir yasal zorunluluğu olmasa bile herkesin maske kullanmasını tavsiye ettiklerini ve özellikle düşük gelirli kişilere belediyeler aracılığıyla bedava maske dağıtacaklarını açıkladı. Salminen, özellikle son 2 haftadır Covid-19 vak'alarında bir artış olduğunu, bugün tüm Finlandiya genelinde 41 pozitif vak'anın tespit edildiğini belirtti. Covid-19 enfeksiyonuna karşı en iyi önlemin hala sosyal mesafe ve el yıkama olduğunu dile getiren Salminen, maske kullanmanın faydalı olacağını belirterek “Özellikle toplu taşıma alanlarında kullanılmasını tavsiye ediyoruz” dedi.

Mehmet Yılmaz

