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Finlandiya'da korona virüs vaka sayısı 19'a yükseldi

Finlandiya'da korona virüs vaka sayısı 19'a yükseldi
Finlandiya'da korona virüs vaka sayısı 19'a yükseldi

Finlandiya’da korona virüs vaka sayısı 6 yeni vakayla 19’a yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan korona virüs, dünya ülkelerine yayılmaya devam ediyor. Finlandiya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki korona virüs vaka sayısı 6 yeni vaka tespit edilmesiyle 19'a yükseldi. Virüsün yeni tespit edildiği hastaların, İtalya seyahatinde bulunan kişiler ve bu kişilerle temas edenlerin olduğu belirtildi. Ayrıca yeni vakalardan 2'sinin Tampere şehrinde, diğerlerinin ise başkent Helsinki bölgesinde bulunduğu belirtilirken, hastaların karantina altında alındığı ifade edildi.

Mehmet Yılmaz
 

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