Finlandiya'da korona virüs vakaları arttı

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Finlandiya'da alınan korona virüs tedbirleri gevşetildi. Okulların açıldığı Finlandiya'da korona virüs vakalarının attığı belirtiliyor. Yerel kaynaklar 14 Mayıs'ta açılan okulların korona virüsün artışındaki en önemli faktörlerden biri olabileceğini açıkladı. Ancak bazı yetkililer okullarının yeniden açılmasıyla artışa bağlı bir kanıt olmadığını ifade etti.

Ulusal Sağlık ve Refah Enstitüsü (THL) Sağlık Güvenliği Dairesi Müdürü Mika Salminen düzenlediği basın toplantısında okulların açılmasının üzerinden çok geçmediğini ifade ederek “Zaman çok kısa, ancak şu ana kadar hiçbir kanıt görmedik” ifadelerini kullandı. Finlandiya'da neredeyse iki aylık bir kapanışın ardından okullar 14 Mayıs'ta yeniden açılmıştı. Okulların açılmasıyla uzun zamandır görmediği hoca ve sınıf arkadaşlarına kavuşan öğrenciler dersleri sosyal mesafe kurallına göre yapıyor.

Finlandiya'da korona virüs nedeniyle toplam vaka sayısı 6 bin 743'e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 313 oldu.