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Finlandiya'da seferberlikten kaçan Ruslar için çit inşa edilmesi isteniyor

Finlandiya'da seferberlikten kaçan Ruslar için çit inşa edilmesi isteniyor
Finlandiya'da seferberlikten kaçan Ruslar için çit inşa edilmesi isteniyor

Finlandiya Sınır Muhafızları, seferberlikten kaçan Rusların ülkeye girişini engellemek için sınıra çit inşa edilmesini istedi.

Rusya'da seferberlik ilan edilmesinin ardından çok sayıda Rus vatandaşı ülkeyi terk etmeye başladı. Geçtiğimiz haftadan bu yana seferberlikten kaçan 17 bin Rus vatandaşı Finlandiya'ya geçti. Finlandiya Sınır Muhafızları tarafından hazırlanan raporda, güvenlik ortamında meydana gelen son değişiklikler nedeniyle ülkenin Rusya sınırının bir kısmına çit inşa edilmesi önerildi. Raporda, çit inşa edilmesiyle Rusların ülkeye girişinin engelleneceği belirtilirken, Sınır Muhafızları Şefi Pasi Kostamovaara, önerilen çitin Finlandiya'nın doğu sınırında 130 ila 260 kilometreyi kapsayacağını söyledi. Kostamovaara, çitlerin inşa sürecinin de 2 ya da 3 yıl süreceğini bildirdi.

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