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Finlandiya'dan AB ülkelerine Covid-19 şartı

Finlandiya'dan AB ülkelerine Covid-19 şartı
Finlandiya'dan AB ülkelerine Covid-19 şartı

Finlandiya, 28 Aralık’tan itibaren Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ülkeye giriş yapacaklardan negatif Covid-19 testi isteyecek.

Finlandiya hükümeti, Covid-19'a karşı tedbirlerini sıkılaştırıyor. Başbakan Sanna Marin yaptığı açıklamada, ülkeye girişleri kontrol etmek için 28 Aralık'tan itibaren AB ülkelerinden Finlandiya'ya seyahat edenlerden negatif Covid-19 testi göstermelerinin talep edileceğini belirtti. Finlandiya daha önce sadece AB üyesi olmayan ülkelerden gelenler için negatif Covid-19 testini zorunlu tutuyordu.

Yılbaşı tedbirleri açıklandı

Dün gerçekleştirilen 7 saatlik hükümet toplantısının ardından yılbaşı akşamı uygulanacak tedbirler ile ilgili de açıklamalarda bulunan Marin, 24 Aralık'ta restoranların saat 22.00'ye kadar hizmet vereceğini ve alkol satışının da 21.00'e kadar süreceğini ifade etti. Marin ayrıca, 28 Aralık'tan itibaren gelecek 3 hafta boyunca restoranların 18.00'de kapanacağını ve alkol satışının da 17.00'de son bulacağını sözlerine ekledi.

Finlandiya, 13-19 Aralık tarihleri arasında 13 bin 400 yeni Covid-19 vakası duyurmuş, 20 Aralık'ta da güncel 83 Omicron vakasının tespit edildiğini bildirmişti. Ülkede 12 yaş üstü nüfusun yüzde 80'i çift doz, yüzde 10'u ise hatırlatıcı doz aşıyı oldu.

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