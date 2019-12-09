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Finlandiya'ya tarihinin en genç başbakanı

Finlandiya'ya tarihinin en genç başbakanı
Finlandiya'ya tarihinin en genç başbakanı

Finlandiya'da eski başbakan Antti Rinne'nin istifası sonrası yapılan genel kurulda başbakanlık koltuğuna seçilen Sanna Marin, ülkenin en genç başbakanı oldu.

Finlandiya'da eski başbakan Antti Rinne'nin 3 Aralık'ta istifa etmesinin ardından boşalan koltuğa 34 yaşındaki Sanna Marin seçildi. Marin, Sosyal Demokrat Parti'nin (SDP) yapılan genel kurulunda rakibi Antti Lindtman'ın aldığı 29 oya karşı 32 oyla ülke tarihinin en geç başbakanı oldu. Başbakan Marin, 2 dönemdir Tampera milletvekili olarak parlamentoda görev alırken Haziran ayından bu yana Antti Rinne hükümetinde Ulaşım ve İletişim Bakanı görevini yürütüyordu.

Öte yandan yeni başbakan Marin'in çevre ve doğanın korunması, fosil yakıt kullanan araçların yasaklanması yönünde çalışmaları bulunuyor. Genç Başbakan Marin, Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda da sert muhalefet yürütüyordu.

Mehmet Yılmaz

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