Fino isimli köpeğin askerden dönen sahibini karşılaması duygulandırdı

Nizamettin Mahallesi'ndeki evlerinde ailesi ile birlikte yaşayan 21 yaşındaki Mustafa Kemal Tomakin, 6 Kasım tarihinde askerden döndü. Adana'da vatani görevini tamamlayan Tomakin, ailesine sürpriz yapmak için memleketi Ordu'ya döndü. Annesine sürpriz yapacağı esnada, annesi ile birlikte Mustafa Kemal Tomakin'i gören Fino isimli köpeği de sahibini kucakladı, sevgi gösterisinde bulundu. Ortaya ise renkli görüntüler çıktı.

“Fino'nun beni karşılaması çok duygulandırdı”

O anları anlatan Mustafa Kemal Tomakin, “Askerliğimi bitirdim, teskeremi aldım ve yaşamış olduğum Altınordu ilçesi Nizamettin Mahallesi'ndeki evime geldim. Karşılamayı evcil hayvanım Fino yaptı sevinçten havalara sıçradı. Fino'nun karşılaması beni bayağı üzdü, ağlama derecesine getirdi ama bunun için sevinçliyim Fino da bizden biri. Askerde annemi arıyordum 'Fino kayboldu mu, ne yapıyor, ne ediyor' diye soruyordum. Görüntülü konuşurken de gösteriyorlardı oradan beni arıyorlardı zaten. Buraya gelince daha bir başka oldu, karşılaması beni bayağı duygulandırdı” dedi.

Selim Kuşcu - Uğur Kahyaoğlu

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