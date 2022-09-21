Fiona Kasırgası'nda ölü sayısı 8'e yükseldi

Fiona Kasırgası, geçtiğimiz Pazar günü Porto Riko'yu vurduktan sonra Dominik Cumhuriyeti ile Turks ve Caicos Adaları'na ulaşmasının ardından kategori 4 kasırga seviyesine ulaştı.

Kuzeye ilerlemeye devam ediyor

ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre saatte 215 kilometre hızla esen rüzgarla birlikte kuzeye doğru ilerlemeye devam eden Fiona Kasırgası'nın yarın Bermuda Adaları'na, Cuma günü de Kanada'nın doğu kıyılarına ulaşacağı tahmin ediliyor.

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