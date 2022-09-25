Fiona Kasırgası'nın vurduğu Kanada'da enkaz kaldırma çalışmaları başladı

Kanada'nın Atlantik kıyılarında bulunan yerleşim yerlerini vuran Fiona Kasırgası büyük hasara neden oldu. Kasırganın bölgeden ayrılmasının ardından enkaz kaldırma çalışmaları başlarken, kasırgada en az 20 evin yıkıldığı ve 1 kişiden henüz haber alınamadığı ifade edildi. Yetkililer, kasırganın ardında bıraktığı yıkımı “benzeri görülmemiş” olarak nitelendirirken, kasırganın etkili olduğu bölgelerde altyapıyı eski haline getirmenin birkaç ay alacağını aktardı.

Fiona Kasırgası, geçtiğimiz pazar günü Porto Riko'yu vurmuş ardından Dominik Cumhuriyeti ile Turks ve Caicos Adaları'na ardında Kanada'ya ulaşmıştı. Başbakan Justin Trudeau, Japonya'nın eski Başbakan Şinzo Abe'nin cenaze törenine katılmak üzere gideceği Japonya seyahatini, hükümetin acil durum müdahalesini desteklemek üzere ertelemişti.

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