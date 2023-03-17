Fiorentinalı futbolcunun burnunu kıran ve sahaya giren iki taraftar tutuklandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanşında Sivasspor, dün akşam sahasında konuk ettiği Fiorentina'ya 4-1 yenildi. M.E.Ç. ve S.S.S. isimli iki taraftar ise maçın son dakikalarına doğru kale arkası tribününden sahaya atladı. Sahaya giren M.E.Ç., Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya yumruk atarak saldırdı. Olayda burnu kırılan Bianco kanlar içinde kaldı. Sahadaki polis ekipleri tarafından yakalanan iki taraftar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan taraftarlar Sivas Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen iki taraftar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Onur Erden



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