Firar eden kurbanlık koç hastane bahçesini birbirine kattı

Tokat Belediyesi itfaiyesi önünde sahipsiz olarak dolaşan koçu ekipler fark etti. Kurbanlık koçu yakalamak isteyen itfaiye erleri, kaçan hayvanı takip etmeye başladı.

İtfaiye binası karşısındaki Tokat Devlet Hastanesi bahçesine giren koç, hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Poliklinik binası girişinde sıkıştırılan koç, kendisini yakalamak isteyen itfaiye erleri ve basın mensuplarının arasından kaçmayı başardı.

Bir süre devam eden kovalamacada hastane bahçesinde sıkıştırılan koç, ikinci denemede de yakalanamadı. Hızla koşarak bölgeden uzaklaşarak yola çıkan kurbanlık hayvan gözden kayboldu.

Nurhan İçmez



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