Firari arılar herkesi seferber etti

Oğul veren ve bir kovandan kaçtığı tahmin edilen arı kolonisi, Alaplı Karşıyaka Mahallesi'nde bir tarım mağazası önünde bulunan ağaca kondu. Çalışanlar, esnaf ve vatandaşlar hareketli anlar yaşarken, arıların kümeleştiği yere yaklaşamayan esnafın ve vatandaşın imdadına esnaf olan ve aynı zamanda arıcı da olan Murat Yılmaz yetişti. Çok sayıda arının etrafta uçuşması çevredeki vatandaşlar ve esnafa kısa süreli panik yaşattı.

Firari arıların bulunduğu ağaca Murat Yılmaz, iş yerinden getirmiş olduğu kovana petek yerleştirdikten sonra arıları kovana ağaçtan silkeleme yöntemi topladı. Yılmaz, bu işi yaparken, vatandaşların meraklı bakışları ve soruları arasında binlerce arı bir kovana toplandı. Bu olayların normal olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bu dönemde yavru veren arıların bazıları kovandan kaçıp ağaçlara yuvalanıyor. Bal yediği zaman ısırma özeliklerini kaybederler. Ana arı kovanı bazı durumlarda terk ederek gittiklerinde kendilerine uygun bir yer bulurlar. Bu durum ile şu sıralar genellikle karşılaşıyoruz. Ben de ana arıyı yakalayarak, kovanın içine koydum. Diğer arı kovanlarımın yanına götüreceğim" dedi.

Ertuğrul Yüksel