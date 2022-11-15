Firari FETÖ hükümlüsü tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde firari örgüt üyesinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Örgütün kripto haberleşme programı "Bylock"u kullandığı ve sözde üniversite öğrencilerinden sorumlu olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.B., ekipler tarafından düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Vedat Yunus İkizoğlu



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