Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen firari E.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Firari şahıs, ekipler tarafından il merkezinde düzenlenen operasyonla yakalanarak .B., gözaltına alındı.

Vedat Yunus İkizoğlu

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