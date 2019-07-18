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Firari FETÖ şüphelisi yakalandı

Firari FETÖ şüphelisi yakalandı
Firari FETÖ şüphelisi yakalandı

Eskişehir'de, FETÖ soruşturmaları çerçevesinde aranan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verilen N.Ö.'nün Eskişehir'de olduğunu tespit etti. Yalova İl Müftülüğünde Kur'an kursu öğreticisiyken görevden uzaklaştırılan şüpheli N.Ö., kent merkezinde saklandığı evde yakalandı.
Öte yandan gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sonrası soruşturmanın devam ettiği Yalova'ya gönderileceği öğrenildi.  

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