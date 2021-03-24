Firari FETÖ üyesi eski binbaşı Ankara'da yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden ihraç edilen firari eski Özel Kuvvetler Şanlıurfa Eğitim Tatbikat Şube Müdürü kurmay binbaşı Sabri I'nın yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun ve sıkı takibi sonucunda Sabri I'nın Batıkent'te kaldığı evi tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri Sabri I'nın evine uzak bir noktada bir müddet bekledi. Sabri I'yı dışarı çıktığı esnada yakalayarak gözaltına aldı. Sabri I, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.