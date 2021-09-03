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Firari FETÖ üyesi eski emniyet müdürü yakalandı

Firari FETÖ üyesi eski emniyet müdürü yakalandı
Firari FETÖ üyesi eski emniyet müdürü yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hapis cezası alan ve firari olarak aranan eski emniyet müdürü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, meslekten ihraç edilerek 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü Bahadır C.'nin Eskişehir'de olduğunu tespit edildi.

Örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock'u kullandığı öğrenilen eski 4. sınıf emniyet müdürü Bahadır C., yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Uzun süredir firari olarak aranan Bahadır C., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Ali Furkan Çetiner
 

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