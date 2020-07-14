Firari FETÖ'cü polis Manisa'da yakalandı

Alınan bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, Ali E'nin Çavlu Mahallesi'nde saklandığı bilgisi aldı. Çavlu Mahallesi'nde operasyon düzenleyen jandarma, eski polis memuru Ali E'yi saklandığı evde yakaladı.
Hakkında toplam 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Ali E, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Salihli T tipi kapalı ceza evine gönderildi.
Behzat Akcan