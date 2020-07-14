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Firari FETÖ'cü polis Manisa'da yakalandı

Firari FETÖ'cü polis Manisa'da yakalandı
Firari FETÖ'cü polis Manisa'da yakalandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski polis memuru jandarma tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, Ali E'nin Çavlu Mahallesi'nde saklandığı bilgisi aldı. Çavlu Mahallesi'nde operasyon düzenleyen jandarma, eski polis memuru Ali E'yi saklandığı evde yakaladı.

Hakkında toplam 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Ali E, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Salihli T tipi kapalı ceza evine gönderildi.

Behzat Akcan
 

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