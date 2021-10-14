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Firari FETÖ/PDY üyesi jandarmanın operasyonuyla yakalandı

Firari FETÖ/PDY üyesi jandarmanın operasyonuyla yakalandı
Firari FETÖ/PDY üyesi jandarmanın operasyonuyla yakalandı

FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan aranan firari, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, terör suçlarıyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) suç örgütüne üye olmak suçundan aranan firari Uğur A.'nın (40) Aksaray'da olduğunu tespit eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçerek şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adli mercilere sevk edilen Uğur A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yasin Can
 

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