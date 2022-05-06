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Firari olarak aranan terör örgütü hükümlüsü avukat İstanbul'da yakalandı

Firari olarak aranan terör örgütü hükümlüsü avukat İstanbul'da yakalandı
Firari olarak aranan terör örgütü hükümlüsü avukat İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da, terör örgütü Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML) üyesi olmak suçundan uzun süredir aranan avukat sahte kimlikle yakalandı. Firari hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, Geçtiğimiz Nisan ayında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi'nde bir kişinin durumundan şüphelenerek durdurdu. Emniyet ekipleri, şüpheli davranışlar sergileyen kişiden kimliğini istedi. Şüpheli, polise sahte olduğu sonradan anlaşılan Özgür Y. adına kayıtlı kimlik uzattı. Kimliği inceleyen devriye ekipleri, zanlının silahlı terör örgütü TKP/ML üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan avukat Kamuran N. olduğunu belirledi. Örgüt üyesi avukatın, 3 yıldır firari olarak arandığı ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Kamuran N. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine konuldu.

Sadık Kahraman
 

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