Firari Terörist Bilal Hassan'ın Azez'deki görüntüleri ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, menfur saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, bombalı saldırıyla bağlantılı ‘Hüsam' adlı PKK/YPG mensubu bir hücre üyesi ve firari terörist Bilal Hassan'ın olayın ardından önceki gün Suriye'nin Azez kentinde Türk güvenlik ve istihbarat birimlerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yakalanan ‘Hüsam' adlı PKK/YPG üyesi ile firari terörist Bilal Hassan'ın aynı karede olduğu görüntüleri ortaya çıktı.

Sadık Kahraman

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