İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Firari uyuşturucu taciri bağ evinde yakalandı

Firari uyuşturucu taciri bağ evinde yakalandı
Firari uyuşturucu taciri bağ evinde yakalandı

Antalya'da jandarma tarafından yapılan operasyonda hakkında uyuşturucu imal ve ticareti yapmak suçundan 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Ortaca İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Ç.B.'nin Ovacık Yaylası'nda bulunan bağ evinde saklandığı bilgisini alan jandarma harekete geçti.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri, Kemer Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, Kemer JASAT Timi ile müşterek olarak yapılan çalışmada şüpheli bulunduğu bağ evinde yakalandı. Ç.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İLGİLİ HABER
Uyuşturucu şüphelisi halının arkasından çıktı Uyuşturucu şüphelisi halının arkasından çıktı
İLGİLİ HABER
Başkentte 32 paket satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi Başkent’te 32 paket satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi
İLGİLİ HABER
Şanlıurfada uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı
İLGİLİ HABER
Piyasa değeri 1 milyon lirayı geçen uyuşturucu ele geçirildi Piyasa değeri 1 milyon lirayı geçen uyuşturucu ele geçirildi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.