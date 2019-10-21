İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Firariyi yakamaya çalışan polise mukavemette bulunan 3 kişi tutuklandı

Firariyi yakamaya çalışan polise mukavemette bulunan 3 kişi tutuklandı
Firariyi yakamaya çalışan polise mukavemette bulunan 3 kişi tutuklandı

Samsun'da cezaevi firarisini yakamaya çalışan polise mukavemette bulunan ve firarinin kaçmasına sebep olan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis cezaevi firarisi olduğu ileri sürülen M.B.'yi yakalamak istedi. İddiaya göre olay yerinde bulunan Y.E.Ç., T.Y. ve M.Y. polise direnip mukavemette bulunarak M.B.'yi teslim etmek istemedi. M.B. ise bu arada kaçmayı başardı. Polislere görevini yaptırmayıp mukavemette bulundukları iddia edilen 3 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan Y.E.Ç., T.Y. ve M.Y. Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Muhammer Ay

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.