Fırat Aslan: 'Bu ringde dostluk ve çocuklar kazandı'

‘Sadece ringde dövüşebilirsiniz' sloganı ile Türkiye ve Almanya arasındaki uzun yıllardır süregelen dostluk ilişkisine vurgu yapmayı hedefleyen ve bu kapsamda ilk boks müsabakasını geçtiğimiz mart ayında Almanya'nın Stuttgart kentinde yapan Porsche-Volkswagen'in Yönetim Kurulu Üyesi Uwe Hück ile Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, ikinci maçı bu kez İstanbul'da Üsküdar Çavuşdere Spor Sarayı'nda gerçekleştirdi. Gelirlerinin Almanya ve Türkiye'deki kimsesiz çocuklara bağışlandığı karşılaşmanın ardından İHA'ya açıklamalarda bulunan Hück ve Arslan, iki ülke arasındaki dostluğun önemine dikkat çekti.

Fırat Aslan: “Almanya - Türkiye dostluğu ve çocuklar kazandı”

Bu boks organizasyonu ile annesiz ve babasız çocuklar vakfı için büyük paralar topladıklarını dile getiren Fırat Arslan, “Almanya'daki gururumuz Erol Ceylan, sağ olsun Almanya'daki Türk gençlerini çok destekliyor. Ali Eren Demirezen, Hüseyin Cinkara, Fatih Keleş ve bana da destek oluyor. İnşallah daha da nice dünya şampiyonu çıkarır. Uwe Hück gibi bize el uzatan arkadaşlarla asla kötü düşünemeyiz. Bu ringde amaç asla Hück'e zarar vermek değil. Burada kaybeden olamaz. Burada sadece dostluk ve çocuklar kazanır. İnşallah gelecek sene dünya maçı olacak. Olursa olur, olmazsa zaten tarihe bir kere imza attık. Böyle projelerle ihtiyacı olanlara elimizden geldiği kadar yardımcı olmak istiyoruz. Bu maçta kimse kaybedemez. Burada Almanya - Türkiye dostluğu ve çocuklar kazanır” şeklinde konuştu.

Uwe Hück: “Almanya'da da kimsesiz çocuklar için mücadele edeceğim”

Kendisinin de kimsesiz olarak büyüdüğünü ve bu yüzden kimsesiz çocuklar için her zaman mücadele etmeye hazır olduğunu anlatan Uwe Hück, “Ben 56 yaşındayım. Böyle Dünya şampiyonu bir boksör ile aynı ringe çıkıp Türkiye ile Almanya'nın birbirine ait olduğunu göstermek istiyoruz. Biz arkadaşız. Buna da herkesin inanması ve görmesi lazım. Kendim bir kimsesizim. Bugün Porsche'un üst yöneticisiyim. Ben buralara geldiysem kimsesiz olarak herkesin böyle bir şans hak ettiğine inanıyorum. Sadece burada değil, Almanya'da da çocuklar için ringe çıkıp mücadele vermeye hazırım” diye konuştu.

Uygar Aydın - Bora Akyol

