Fırat Aslanbaş: '2020 Türkiye'nin büyüme yılı olabilir'

Yaşanan sorunların alınan tedbirlerle aşıldığını anlatan Aslanbaş, 2020 yılının Türkiye'nin büyüme trendi göstereceğini açıkladı.

Tüm verilerin incelendiğinde bu yıl için pozitif yönlü gelişmelerin yaşanacağını dile getiren Fırat Aslanbaş “Olumlu gelişmeler yaşanırken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ile bankaların batık krediler konusunda dikkat etmesi gerekiyor. Şunu açıkça söyleyebiliriz ki Türkiye bu yıl tekrar büyüme fonksiyonunu yakalayacak. “ dedi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)'nin de Türkiye için yatırım planları olduğunu anlatan Aslanbaş, finans gücünde de AB ülkelerinin olumlu mesajları olduğuna dikkat çekiyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİYE YATIRIM YAPILABİLİR

Ankara'nın önemli iş adamlarından olan Fırat Aslanbaş, yenilenebilir enerjiye yatırım yapılmasının önemli olduğunu ifade ediyor.

Aslanbaş, 2020 için büyüme planının yüzde 5 olduğunu ve bunun yanında enflasyon rakamlarının da tek haneye ineceğini hatırlatarak, dış yatırımcıyı cezp edici gelişmelerin yaşandığını vurguladı.

Özellikle ekonomi politikalarının büyümeyi teşvik edici adımlar atmasının önemli olduğunu anlatan Aslanbaş “Makro istikrar hedefi ile hareket edilir ve sürdürülebilir büyümenin devam etmesi enflasyon rakamlarının inmesini sağlayacaktır. Ancak büyüme politikaları enflasyonun inmesinden çok daha önemlidir. Çarkın dönmesi de bununla benzer anlam taşıyor. “ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisinin zorluklar karşısında direnç gösterdiği 2 yılın geride bırakıldığını anlatan Aslanbaş, bu dönem de ayakları yere daha sağlam basan politikalarla devam edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Batık banka kredilerinin dikkat dilmesi gereken en önemli unsurlardan biri olarak gördüklerini söyleyen Aslanbaş “Şirketlerin kredi kullanmadıklarını görebiliyoruz. Ancak kamu bankaları bu konuda daha esnek davranırken özel bankalar ise ihtiyatlı hareket ettiği gözleniyor. Batık krediler önemli ve çözülmesi gereken bir sorun olarak karşımızda duruyor. “dedi.

Türkiye ve dünya ekonomisinin yeni yılda başlayan iyimser tablosunun bazı olumsuzluklardan etkilendiğini de dile getiren Aslanbaş, ABD-İran gerilimi ve Çin'de yaşanan koronavirüs salgını bu tabloya gölge düşürdüğünü kaydetti. Ancak tüm bunlara rağmen AB ve Asya piyasalarında yaşanan kayıpların Türkiye'de yaşanmadığını aktardı.

Aslanbaş “Petrol fiyatlarında bir dengesizlik görüyoruz. İnişli çıkışlı bir hal aldı diyebiliriz. Özellikle Çin piyasalarında yaşanan virüs algısı hemen herkesi etkiliyor. Bunun olumsuz yönleri olsa da Türkiye'ni hali hazır da büyük bir etkisini görmediği ortadadır. “

