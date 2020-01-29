Fırat Aslanbaş, Otomotiv sektörünü değerlendirdi

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Aslanbaş, sektörün gelecekteki temsilcilerinden olmaya aday gösteriliyor.

Otomotiv sektörünün 2020 yılı değerlendirmesi ve mevcut piyasa değerlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Aslanbaş, faiz oranlarının düşük seyrinin devam etmesinin önemli olduğunu söyledi.

2019 yılı Kasım ayından itibaren devam eden pozitif gelişmelerin devam etmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Aslanbaş, kredi faiz oranlarının aynı seviyelerde kalmasının otomotiv sektörünü rahatlatacağını belirtti.

Sektörde 2019 yılı başlarında kısmen bir daralma yaşandığına da dikkat çeken Aslanbaş “Otomotiv sektörü özellikle 2019 yılının ilk çeyreğinde bir daralma yaşadı. Ancak 2019 yılı Kasım ve Aralık aylarında faiz oranlarındaki indirimler ve verilen destek ile hurda teşvikinin de etkisiyle önemli bir sıçrama yaşandı. “ ifadelerini kullandı.

ÖTV İNDİRİM BEKLENTİSİ SEKTÖRÜ DAHA DA CANLANDIRACAK

2020 yılında otomotiv sektöründeki önemli taleplerden birinin de ÖTV indirimi ve faizlerdeki düşüşler olduğuna dikkat çeken iş adamı Fırat Aslanbaş, arz-talep dengesinin bu seyirde devam etmesi durumunda ekonomiye de önemli katkı sunacağını dile getirdi.

Aslanbaş “Sektörün en önemli argümanlarından biri de arz-taleptir dengesidir. Yani alıcının isteği ve talebi doğal olarak piyasalara yansıyor ve buda sektör bazın da bir döngü oluşturuyor. Şuanda sıfır otomobil piyasasında önemli oranda bir talep olduğunu görebiliyoruz. Oradaki talep aynı zaman da ikinci el piyasasına da yansıyarak, sektörde pozitif yönlü bir kazanım oluşturuyor. “dedi

PİYASADA GÖRÜLEN POZİTİF GELİŞMELER DEVAM ETMELİ

Türkiye'nin en büyük sektörlerinin başında gelen otomotiv sektörünün pozitif gelişmelerinin devam etmesi için yeni adımların atılması gerektiğine vurgu yapan iş adamı Aslanbaş, 2020 yılında bankaların faiz indirimlerinin devam etmesi ve hurda teşvikinin de yenilenmesi gerektiğini ifade etti.

“2019 yılı Ocak-Ekim arasında 180 bin adet araç hurda teşvikine dahil oldu.” diyen Aslanbaş bunun 2019 yılında sona ermesinin yeniden gözden geçirilmesi gereken bir durum olduğunu ve burada yetkililerin yeni bir karar alması gerektiğini aktardı.

Sıfır ve ikinci el piyasasında önemli bir hareket görüldüğünü anlatan Fırat Aslanbaş umutlarının, 2020 yılı için de piyasadaki hareketliliğin devam etmesi olduğunu söyledi.

