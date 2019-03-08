Fırat Aydınus ve Yusuf Bozdoğan, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir maçında yardımcısı Yusuf Bozdoğan'a küfür ettiği iddia edilen hakem Fırat Aydınus'un PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı. Yaşanan tartışma nedeniyle yardımcı hakem Yusuf Bozdoğan da PFDK'ya sevk edildi. Sevk kararına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TFF'ye tescilli hakem Fırat Aydınus'un 03.03.2019 tarihli Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir FK müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TFF'ye tescilli hakem Yusuf Bozdoğan'ın 03.03.2019 tarihli Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir FK müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."