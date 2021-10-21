Fırat Aydınus'un 9. Beşiktaş - Galatasaray derbisi

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında pazartesi günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak derbiyi Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Erdem Bayık yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

9. Beşiktaş - Galatasaray maçı

Fırat Aydınus, Beşiktaş ile Galatasaray arasında daha önce oynanan 8 müsabakada düdük çaldı. Söz konusu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 5 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 2 kez yenen taraf oldu. 1 maçta da kazanan çıkmadı. Aydınus, iki takım arasında son olarak 29 Nisan 2018 tarihinde oynanan ve sarı-kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğü ile sona eren derbide görev almıştı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki olaylı derbide görevliydi

Süper Lig'de 2013-2014 sezonunun 5. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan olaylı Beşiktaş - Galatasaray maçını da Fırat Aydınus yönetti. Söz konusu müsabakada sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğü bulunurken, siyah-beyazlı taraftarlar son dakikalarda sahaya girmişti. Bunun üzerine Aydınus, maçın tatil edilmesine karar vermişti. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray'ı hükmen 3-0 galip ilan etme kararı almıştı.

Fırat Aydınus'un yönettiği Beşiktaş - Galatasaray derbileri şöyle:

2004-2005 Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0

2005-2006 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 2

2006-2007 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1

2009-2010 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 1

2011-2012 Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2

2013-2014 Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 3 (Hükmen)

2017-2018 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0

2017-2018 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

Oğuzhan Ort