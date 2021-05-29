Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan iki PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek” ifadelerine yer verdi.

Ali Nargüner

