İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan iki PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek” ifadelerine yer verdi.

Ali Nargüner
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.