Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı'nda teröre geçit yok! 13 PKK'lı etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı sosyal meyda hesabından, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" paylaşımında bulundu.

Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.



Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/4ZbWUXvHyJ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 28, 2022

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