Fırat somonu Norveç'e rakip

Fırat Nehri'nde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi ile Gaziantep'in Karkamış ilçesi arasında kalan bölümde kurulan kafeslerde yetiştiştirilen yerli somon balıkları, Norveç somon balığı olarak tüm dünyaya satılıyor.

Bölgede alternatif iş imkanı sunan somon balığı hem yurtiçi hem de yurtdışında yoğun talep görüyor. Türkiye'nin birçok bölgesine gönderilen somon balıkları Norveç balığı olarak piyasaya sürülüyor. Fırat Nehri'nde yıllık yaklaşık 15 bin ton balık üretilirken bunun yüzde 80'ini ise somon balığı oluşturuyor. Sürekli soğuk olması nedeniyle yılın 12 ayı Fırat Nehri'nde üretimi yapılan somon balıkları canlı olarak da Karadeniz'e gönderiliyor.

“Tezgahlardaki somonların yüzde 90'ı Fırat'tan”

15 yıldır kurduğu tesiste balık üreten Ömer Tunç tezgahlardaki somonların yüzde 90'ının bu bölgeden yetiştirildiğini söyleyerek, “Türk somonunu Norveç somonundan daha kaliteli ve lezzetlidir. Yalnız pazarda Norveç somonu diye satılan somonun çoğu Türk somonudur. Bunun sebebi ise Norveçlilerin yaptığı reklamlardır. Bizim somonumuzu da Norveç somonu diye satıyorlar. Tezgahlarda Norveç somonu diye satılan balıkların yüzde 90'ı Türk somonudur. Çoğu Fırat'ta burada üretiliyor. Bizim Türk somonu Norveç somonundan daha lezzetlidir” şeklinde konuştu.

“Norveç somonu algısı hakim”

Birecik İlçe Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Oğuzhan Kuzucu piyasada Norveç somonu algısının hakim olduğunu ifade ederek, “Piyasamıza somon balığı ilk Norveç olarak girdi. Ardından ülkemizdeki balık yetiştiricileri de somon yetiştirmeye başladı. Bizim somonlarımızda iç pazarda satılmaya başlandı. Daha önce oluşan Norveç somonu algısının kırılmaması için yerli somonlarımızda Norveç somonu olarak marketlerde satılıyor. Bu bölgede yıllık 15 bin ton balık üretiliyor. Bunun yüzde 80'i somon balığıdır" diye konuştu.

Hüseyin Bozkurt - Resul Yanbul

