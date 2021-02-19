Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölümünün 6'ıncı yılında kabri başında anıldı

Ege Üniversitesinde meydana gelen olaylarda öldürülen üniversite öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölümünün 6'ın yılında, Bornova ilçesi Pınarbaşı Mezarlığı'nda, kabri başında anıldı. Anmaya, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir milletvekilleri Hasan Kalyoncu, Tamer Osmanağaoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve İzmir Ülkü Ocakları Başkanı Bekir Sıtkı Hastürk katıldı.

Anmaya katılan isimler, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu dualarla kabri başında anarak ardından, 12 Eylül sonrası idam edilen Ülkücüler, Selçuk Duracık ve Halil Esendağ'ın kabirlerini ziyaret edip, dualar okudu.

Kabir ziyaretlerini sosyal medya hesabından paylaşan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "Milletvekillerimiz Tamer Osmanağaoğlu ve Hasan Kalyoncu, Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar ve İzmir Ülkü Ocakları Başkanımız Bekir Sıtkı Hastürk ile birlikte Ülkücü Şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu dualarla kabri başında anarak ardından, Ülkücü Şehitlerimiz Selçuk Duracık ve Halil Esendağ'ın kabirlerini ziyaret edip, dualar okuduk. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun" açıklamasında bulundu.