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Fırat'ın doğusu için bir adım daha

Fırat'ın doğusu için bir adım daha
Fırat'ın doğusu için bir adım daha

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suriye’nin kuzeyine oluşturulacak ‘güvenli bölge’ konusunda ABD’ye verdiği sürenin dolmasına az bir süre kalırken sınır hattında yeni gelişmeler yaşanıyor.

ABD birlikleri ve TSK dün sabah Fırat'ın doğusunda ikinci müşterek kara devriyesi gerçekleştirdi. Dört Türk zırhlısı ile iki ABD zırhlısının katıldığı devriye Tel Abyad ve Resulayn'a kadar 140 kilometre boyunca icra edildi.
Üç buçuk saat süren kara devriyesine, insansız hava araçları (İHA) da eşlik etti. Devriye kapsamında TSK'nın terör örgütünün sığınak, barınak ve mevzilerinin imha edilip edilmediğini yerinde inceleme fırsatı bulduğuna işaret eden askeri kaynaklar, hedefin bölgeyi kontrol etmek ve tehdit unsurlarının tespit etmek olduğuna dikkat çekti. Güvenli bölgenin tesisinin takvime uygun ilerlenmesi maksadıyla havadan ve karadan ortak devriyelerin önümüzdeki günlerde devam edeceği belirtildi. TSK ve ABD unsurları, daha önce bir defa ortak kara devriyesi, altı defa da ortak helikopter uçuşu gerçekleştirmişti. Fırat'ın doğusunda 8 Eylül'de gerçekleştirilen ortak kara devriyesi yaklaşık üç saat sürmüştü.
Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan ‘güvenli bölgeye' ilişkin ABD ve Türkiye arasında çalışmalar devam ederken Washington yönetimine verilen süre bu ay sonunda doluyor. Bölgenin Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kurulmaması durumunda, TSK'nın B planı olarak askeri operasyon seçeneğinin masada tuttuğu belirtiyor.

İKİ F-16 SURİYE'DE UÇTU
Öte yandan Millî Savunma Bakanlığı dün saat 14 ile 16 arasında iki F-16 savaş uçağının Suriye üzerinde uçtuğunu duyurdu.

Türkiye Gazetesi

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