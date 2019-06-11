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Fırçacı Belçikalı özür diledi

Fırçacı Belçikalı özür diledi
Fırçacı Belçikalı özür diledi

A Milli Futbol Takımı kaptanı Emre Belözoğlu'na fırça uzatan Corentin Siamang, üzerine giydiği Türkiye formasıyla bir video paylaştı ve amacının ırkçılık olmadığını belirterek özür diledi.

Fırçacı Belçikalı özür diledi - Tıkla İzle

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Türkiye, bu akşam deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Milliler, bu zorlu mücadele öncesi geçtiğimiz günlerde İzlanda'ya gitmiş ve Keflavik Havalimanı'nda İzlandalı yetkililer tarafından bir takım prosedürler de bahane gösterilerek uzun süre bekletilmişti. Ay-yıldızlı futbolcular çıkış yaparken kaptan Emre Belözoğlu da yaşananlarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tam bu esnada Belözoğlu'nun yanına yaklaşan Belçikalı Corentin Siamang, milli oyuncuya fırça uzatmış ve bu olay büyük tepki çekmişti. 

Fırçayı uzatan Siamang, bugün üzerine Türkiye forması giyerek bir video paylaştı. Amacının ırkçılık olmadığını söyleyerek özür dileyen Belçikalı'nın, konuşmasının sonunda, 'Şampiyon Türkiye', 'En büyük Türkiye' demesi de dikkat çekti.  

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