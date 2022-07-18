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Fırın alevlere teslim oldu, dumanı görenler panik yaşadı

Fırın alevlere teslim oldu, dumanı görenler panik yaşadı
Fırın alevlere teslim oldu, dumanı görenler panik yaşadı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan bir iş yerinin fırın kısmında yangın çıktı. Bir anda yükselen alevler korkuturken, itfaiye ekipleri tarafından etrafa sıçramadan yangın söndürüldü.

Fırın alevlere teslim oldu, dumanı görenler panik yaşadı - Tıkla İzle

Yangın, Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etli ekmek ve köfte satan iş yerinin fırın kısmında yangın başladı. Dumanları gören vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın çevreye sıçramadan söndürüldü. Kapalı olan iş yerinde kimsenin içeride olmadığı, maddi hasarın olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, yangınla ilgili çalışma başlattı.

Cihan Atik

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