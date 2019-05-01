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Fırıncılar Ramazan'a hazırlanıyor

Fırıncılar Ramazan'a hazırlanıyor
Fırıncılar Ramazan'a hazırlanıyor

Ramazan ayına sayılı günler kala fırınlarda hummalı bir çalışma başladı. Ramazan sofralarının vazgeçilmezi pideler için fırıncılar fazla mesaiye başladı.

Fırıncılar Ramazan’a hazırlanıyor - Tıkla İzle

Ramazan ayında rutin yoğunluklarından daha fazla mesai yapan ve iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan ramazan pidesini tüketicilerle buluşturmak için daha fazla çalışan fırıncı esnafı hazırlıklarını sürdürüyor. Eleman eksikliklerini tamamlayan fırıncı esnafı bir yandan da hamur makinelerinin bakımını yaptırıyor. Vatandaşa sunacakları pideleri hangi undan yapacaklarını, gramajını, tadını önceden ayarlayan fırıncı esnafı bu kapsamda çalışmalarını sürdürüyor.

Ramazan'da pidenin önemli yer tuttuğunu söyleyen fırıncı ustası Hüseyin Altun, “Un ve susam stoğumuzu yaptık. Yozgat'ta Ramazan ayı boyunca hizmet vermeye devam edeceğiz. Çiftli yumurtalı pideyi 3 lira 50 kuruştan sade pidelerimiz 1 lira 25 kuruştan satacağız. Sahura kadar açığız, fırıncılar olarak Ramazan'a hazırız” dedi. 

Yozgat'ta ramazan pidelerinin sofraların vazgeçilmezleri arasında olduğunu söyleyen Mustafa Hökelekli vatandaş ise Ramazan'da saatler öncesinde pide kuyruğuna girerek iftar vaktini beklediklerini dile getirdi.  

Bahadır Muhlis Gökgül

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