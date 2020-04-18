Fırıncılar sokaklarda ekmek dağıtımına başladı

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından fırıncılar hummalı şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekmek üretimi yapan fırınlar araçlarıyla sabahın erken saatlerinden itibaren sokak sokak ekmek dağıtımına başladı. Vatandaşların bir kısmı aşağıya inerek ekmeklerini alırken bir kısmı da balkonlarından sepet salarak ekmeklerini temin etti. Vatandaşlar ekmek dağıtım görevlilerine teşekkür ettiler.

“Tıpkı sağlık çalışanlarımız gibi eczacılarımız gibi biz de gece gündüz çalışıyoruz”

Dağıtımın yapan fırınlardan biri de Sultangazi'de bir fırında ekmek ustası olarak çalışan Yılmaz Nelettin yürütükleri çalışmalara ilişkin, “Tıpkı sağlık çalışanlarımız gibi eczacılarımız gibi biz de gece gündüz çalışıyoruz. Sokağa çıkma yasağı dolayısıyla fırıncılar olarak herhangi bir izin olmamak şartıyla gecemizi gündüzümüze katarak burada halkımız için gereken neyse yapıyoruz. Bir günde ortalama 5 bin ekmek yapıyoruz. Bunları halkımızın ihtiyacına göre dağıtacağız. Burada yaklaşık olarak 3-4 mahalleye ekmek temin ediyoruz“ dedi.

“Bugün bin - bin 500 adet kadar ekmek dağıtacağız"

Fırında çalışan ve ekmek dağıtımı yapan bir diğer görevli olan Mehmet Dede isimli ise “ Saat 9-10 gibi dağıtıma çıkıyoruz. Belli yerlerimiz var buralarda bağırıyoruz ekmekçi geldi diye. Bugün 1000-1500 adet kadar ekmek dağıtacağız. Bu hastalıktan önce 5 bin tane dağıtıyorduk şimdi bin 500- 2 bin'e düştü o da tezgahla beraber. Bugün 3 kere dağıtım yapacağız. Şimdi sabah 09.30'da çıktık bir 2'ye doğru bir de 5'e doğru çıkacağız” dedi.

Furkan Tan