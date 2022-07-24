Fırıncıların sıcakta ekmek mücadelesi: Dışarısı 40, içerisi 100 derece

Kentte yaz mevsiminde etkili olan bunaltıcı sıcaklar günlük yaşamı giderek zorlaştırıyor. Hava sıcaklığı gün içerisinde 40 dereceyi buluyor. Hayatı olumsuz etkileyen sıcaklığa en çok maruz kalanlar ekmek fırınlarında ocak başında çalışan ustalar oluyor. İnsanlar gölgede durmakta bile zorlanırken fırında ocak başında çalışan ustalar, hem fırının sıcaklığı hem de aşırı yaz sıcaklarıyla mücadele ediyor. Yaklaşık 100 dereceyi bulan sıcakta çalışan ustalar, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için üretimlerine aralıksız devam ediyor. Ekmek parasının zor olduğunu aktaran fırıncılar, yazın bol bol su içtiklerini ve zayıfladıklarını söyledi.

Yaz aylarında fırında çalışmanın çok zor olduğunu aktaran fırıncı Mustafa Ayta, “Dışarının sıcaklığı 40 derece olunca fırının sıcaklığı 100 dereceye yakın oluyor. Fırına yakın olan usta ve fırının arkası daha sıcak oluyor. Fırının arka kısmında hava sirkülasyonu olmadığı için çok sıcak oluyor. Bizim işimiz yazın çok zor. Aşırı tuz atarız, fazla su tüketiriz bunun yanında kilo veririz. Yaz aylarında fırıncılar mutlaka kilo verir, çünkü sıcaktan erirler. Fırıncılar için ekmek parası bu kadar zor. İşimiz görüldüğü gibi değil” dedi.

İşlerinin zor olduğunu ifade eden fırıncı Ahmet Kızılelma, “Her mevsimin ayrı bir güzelliği olduğu gibi yaz aylarının da bir zorluğu var. Tabi zorluk oldukça bir güzelliği de var. Sıcaklıklarla mücadele ediyoruz. Yaz aylarında çalışmak biz fırıncılar için zor oluyor ama elimizden geldiğince dayanmaya çalışıyoruz. Sıcaklıklarla mücadele etmek hem fırıncılar hem de inşaat sektöründe olanlar için zor. Ocağın önündeki ustamız için çalışmak daha da zor bir durum. Sıcak insanı bunaltıyor, yoruyor ama ne yapalım ekmek parası için çalışıyoruz. Dışarıdaki sıcaklığın ve fırının sıcaklığın birleşmesiyle burası hamam gibi oluyor. Durduğun yerde terliyorsun” diye konuştu.

Fırıncı Mehmet Durmuş ise, "İşimiz ağır bir meslek, ama ne yapalım şartlar böyle. Biz de ekmek parası için çalışıyoruz. Burada hava sıcaklığı 80 dereceyi buluyor" ifadelerini kullandı.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Yakup Sağlam