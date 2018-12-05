Fırını bastı, öz yeğenini öldürdü, abisini yaraladı

Alınan bilgiye göre, Dereköy Camii karşısında meydana gelen olayda fırıncılık yapan İsmail Ç. ve oğlu Yılmaz Ç. fırınlarında çalışırken bir anda İsmail Ç.'nin kardeşi M.Ç. pompalı tüfekle ağabeyinin fırınını bastı. M.Ç fırın önünde önce öz yeğenini ardından abisine ateş etti. M.Ç. olay yerinden kaçarken Yılmaz Ç. amcasının tüfeğinden çıkan kurşunlarla olay yerinde can verdi. Olay yerine çok sayıda polis intikal ederken olayda ağır yaralanan İsmail Ç. ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürürken polis çok yönlü soruşturma başlattı. Zanlı M.Ç. ise polis ekiplerince olayda kullandığı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.

İlker Uyar